أسرار جديد يعلنها ترامب عن الانتخابات الرئاسية وبقاءه في البيت الأبيض

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض أمس أنه سيقضي 4 سنوات أخري في منصبه وذلك في يناير 21 أو يناير 25 .

و أضاف ترامب : " لقد كانت 4 سنوات رائعة نحن نحاول أن نخدم 4 سنوات أخري و أن حدث خلاف ذلك فسأراكم بعد 4 سنوات ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .

و بعد أن انتشرت تصريحاته علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " احتشد العشرات من الأشخاص المؤيدين له علي باب البيت البيض يهتفون له و معظمهم لا يرتدون الكمامات .

وبالرغم من أن وزير العدل و المدعي العام وليام بار، أكد علي أن الوزارة لم تكشف عن أدلة علي تزوير الناخبين يمكن أن تغير نتيجة الانتخابات الرئاسية .

جدير بالذكر أن جو بايدن فازو بالانتخابات الرئاسية الأمريكية و بدء في تلقي التقارير السرية للنمخابرات التي يتلقاها ترامب .

