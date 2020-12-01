" أشياء رهيبة " أطلع عليها بايدن في تقارير المخابرات

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تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن الموجز اليومي للرئيس ، وهو ملخص سري للغاية تصدره المخابرات و يتضمن أحداث عالمية و وثيقة أطلقت عليها السيدة الأولي السابقة ميشيل أوباما " كتاب الموت و التدمير و الأشياء الرهيبة " .

و قرأ بايدن منذ أكقر من عقد الموجز اليومي المخصص للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أثناء توليه منصب نائب الرئيس ، وبعد ذلك كان يقرأ موجز الرئيس باراك أوباما، لمدة 8 سنوات ، وابتدء منذ الاثنين الماضي و بعد انقطاع 4 أعوام في تلقي التقرير اليومي الذي يتلقاه ترامب كرئيس منتخب ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

وكان موجز أوباما عبارة عن مستندات تبلغ من 10إلي 15 صفحة في غلاف جلدي وكان يجده علي مائدة الإفطار ، وبعد ذلك فضل أن يقرأه علي جهاز " أيباد " آمن .

وأشار أوباما في كتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان " أرض الميعاد " والذي أطلقت عليه ميشيل زوجته كتاب " الموت و الدمار و الأشياء الرهيبة " إليأنه في يوم من الأيام قرأ عن خلايا إرهابي في الصومال و اضطرابات في العراق و حقيقة أن الصينيين و الروس يطورون أنظمة أسلحة جديدة ، مؤكدا أنه جزء من أشكال العناية الواجبة من جانب الاستخبارات بهدف تجنب هجوم ثاني مشابه للحادي عشر من سبتمبر 2011 .