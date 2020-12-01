" أشياء رهيبة " أطلع عليها بايدن في تقارير المخابرات
بايدن
الثلاثاء، 01-12-202002:15 ممتابعات- أمينة عبد العال
تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن الموجز اليومي للرئيس ،
وهو ملخص سري للغاية تصدره المخابرات و يتضمن أحداث عالمية و وثيقة أطلقت عليها
السيدة الأولي السابقة ميشيل أوباما " كتاب الموت و التدمير و الأشياء
الرهيبة " .
و قرأ بايدن منذ أكقر من عقد الموجز اليومي المخصص
للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أثناء توليه منصب نائب الرئيس ، وبعد ذلك كان يقرأ
موجز الرئيس باراك أوباما، لمدة 8 سنوات ،
وابتدء منذ الاثنين الماضي و بعد انقطاع 4 أعوام في تلقي التقرير اليومي الذي
يتلقاه ترامب كرئيس منتخب ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وكان موجز أوباما عبارة عن مستندات تبلغ من 10إلي 15
صفحة في غلاف جلدي وكان يجده علي مائدة الإفطار ، وبعد ذلك فضل أن يقرأه علي جهاز
" أيباد " آمن .
وأشار أوباما في كتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان " أرض
الميعاد " والذي أطلقت عليه ميشيل زوجته كتاب " الموت و الدمار و
الأشياء الرهيبة " إليأنه في يوم من الأيام قرأ عن خلايا إرهابي في الصومال
و اضطرابات في العراق و حقيقة أن الصينيين و الروس يطورون أنظمة أسلحة جديدة ،
مؤكدا أنه جزء من أشكال العناية الواجبة من جانب الاستخبارات بهدف تجنب هجوم ثاني
مشابه للحادي عشر من سبتمبر 2011 .