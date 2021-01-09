"بايدن" يعلن تعيينه لأول مثلية في فريقه لقيادة الولايات المتحدة

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بايدن
بايدن
 
السبت، 09-01-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن ، أن حكومته الجديدة ستشمل الكثير من الأشياء التي تحدث لأول مرة .
وأشار في مؤتمر صحفي إلي أن 24 رجل و امرأة سيقودون حكومة الولايات المتحدة ويعيدون الثقة لها مؤكد أن جميعهم مستعدون للقيام بعملهم من اليوم الأول ، لافتا إلي أن الحكومة سيكون فيها الكثير من الكفاءات التي تتواجد في الولايات المتحدة ، مؤكدا أنها ستكون حكومة تاريخية .
وطالب ، بايدن، مجلس الشيوخ بالمصادقة علي تلك التغييرات بسرعة ، لافتا إلي أن الحكومة ستضم أول وزيرة للمالية و أول امرأة من أصول أفريقية في منصب وزير الدفاع و أول مثلية .
كما أكد أن سيوفر آلاف الوظائف ، مشيرا إلي أن ملايين الأمريكيين لا يزالون يتألمون بسبب فقدهم لوظائفهم وهذا ليس خطأهم .  
 

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