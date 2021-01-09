"بايدن" يعلن تعيينه لأول مثلية في فريقه لقيادة الولايات المتحدة

السبت، 09-01-2021
09:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن
، أن حكومته الجديدة ستشمل الكثير
من الأشياء التي تحدث لأول مرة .
وأشار في مؤتمر صحفي إلي أن 24 رجل و امرأة سيقودون حكومة الولايات المتحدة
ويعيدون الثقة لها مؤكد أن جميعهم مستعدون للقيام بعملهم من اليوم الأول ، لافتا
إلي أن الحكومة سيكون فيها الكثير من الكفاءات التي تتواجد في الولايات المتحدة
،
مؤكدا أنها ستكون حكومة تاريخية .
وطالب ، بايدن
، مجلس الشيوخ
بالمصادقة علي تلك التغييرات بسرعة ، لافتا إلي
أن الحكومة ستضم أول وزيرة للمالية و أول امرأة من أصول أفريقية في منصب وزير الدفاع
و أول مثلية
.
كما أكد أن سيوفر آلاف الوظائف ، مشيرا إلي أن ملايين الأمريكيين لا يزالون
يتألمون بسبب فقدهم لوظائفهم وهذا ليس خطأهم .