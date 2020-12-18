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اختراق مخزون الأسلحة النووية الأمريكية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 18-12-2020 09:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف مسئولون أمريكيون عن تمكن مجموعة قراصنة من اختراق عددا من الوكالات التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية وبعضها له صلة بمخزون الأسلحة النووية .
يأتي ذلك بالتزامن مع الحملة الهجومية الموسعة علي أكثر من 10 وكالات فيدرالية أمريكية ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و أشارت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية ، شايلين هاينيز ، إلي أن شبكات الأعمال الخاصة بإدارة الأمن الوطني تأثرت بالاختراق الذي تعرضت له احدي برمجيات شركة " سولار ويندز " الأمريكية التي تشرف علي بنية الشبكات في الحكومة والشركات الخاصة .
و أضافت في تصريحات صحفية أن الوزارة تعمل على الرد على هذا الحادث الإليكتروني بالتنسيق مع الشركاء في الحكومة الفيدرالية والشركات، وأن هناك تحقيق يجري بالتزامن مع مساعي مواجهة ذلك الهجوم وتطويق آثاره وعزل الأجهزة المخترقة، لافتة إلى أن الحادث لم يؤد إلى الإضرار بالأعمال الرئيسية للإدارة الوطنية للأمن النووي.
جدير بالذكر أن العديد من الوكالات و الإدارات الحكومية الأمريكية أعلنت تعرضها لاختراق استهدف شبكاتها الإليكترونية من بينها المفوضية الفيدرالية لتنظيم الطاقة و عدد من المعامل الوطنية وبعض إدارات وزارة النقل .   
 

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