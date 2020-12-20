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بايدن يعين أعضاء جدد في إدارته .. بينهم مسلم

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بايدن يعين أعضاء جدد في إدارته .. بينهم مسلم

بايدن
بايدن
 
الأحد، 20-12-2020 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، أعضاء جدد في إدارته بينهم وزيرتي الداخلية والطاقة.
وقال بايدن خلال كلمته في حفل أقيم في ويلمنتجتون بولاية دلاوير :" يسعدني اليوم أن أعلن عن فريق سيقود خطة إدارتي الطموح للتصدي للتهديد الوجودي لعصرنا، وهو تغير المناخ، مثل زملائهم المرشحين والمعينين في مجلس الوزراء، فإن أعضاء فريق البيئة والطاقة لدينا رائعون، وهم مؤهلون ولديهم الخبرة وسيكسرون الحواجز" ، حسبا نشرت شبكة " سي إن إن " الأمريكية .
كما اختار مدير قسم الجودة البيئية في ولاية نورث كارولينا ، مايكل ريجان ليكون ، مرشحة لقيادة وكالة حماية البيئة ،  والمحامية بريندا مالوري لتكون مرشحته لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة .
و اختار رئيس وكالة حماية البيئة السابقة، جينا مكارثي، كمستشار وطني للمناخ، و عين خبير المناخ ونائب وزير الطاقة والبيئة في ولاية نيويورك، علي زيدي نائبا لها، كما رشح بايدن النائبة ديب هالاند لمنصب وزيرة الداخلية، وحاكمة ولاية ميشيجان السابقة جينيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة.
 

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