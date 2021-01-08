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التحقيق مع ترامب بالرغم من اعتذاره وارتفاع حالات الوفاة

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 08-01-2021 09:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الدعوة للمصالحة وتضميد الجراح مؤكدا أنه يريد انتقال سلس للسلطة إلي الرئيس المنتخب جو بايدن .
و نشر "ترامب" علي صفحته علي " تويتر" مقطع فيديو قال فيه :" إ دارة جديدة ستنصبفي 20 يناير، تركيزي الآن ينصب على ضمان انتقال هادئ ومنظم وسلس للسلطة، هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة، مضيفا أنه يشعر بالسخط إزاء أعمال العنف وانعدام القانون والفوضى التي ارتكبها أنصاره في مقر الكونغرس "، اعترافا منه بنتيجة الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
في سياق متصل أعلن القائم بأعمال المدعي العام، مايكل شيروين ، أن المحققين الفيدراليين  يدققون خلف كل شخص متورط في الاضطرابات التي شهدها الكونجرس ، الأربعاء الماضي ، لافتا إلي أن التحقيقات ستشمل الرئيس دونالد ترامب لتحريضه المتظاهرين و مضيفين أن المدعين الفيدراليين وجههوا 16 قضية جنائية وأنه تم اعتقال رجل ببندقية عسكرية نصف آلية و11 زجاجة مولوتوف كانت جاهزة للانفجار .
علي الجانب الآخر اتهم بايدن الرئيس ترامب بشن هجوم لا هوادة فيه علي المؤسسات الديمقراطية ، مضيفا أن ما حدث الأربعاء كان في نظره أحد أحلك الأيام في تاريخ الولايات المتحدة واصفا من شارك في أعمال الكابيتول بأنهم " إرهابيون " .

جدير بالذكر أن الشرطي ، براين سيكنيك ، لقي حتفه وهو يتصدي لأعمال الشغب بعد نقله إلي المستشفي ، لترتفع حالات الوفاة إلي 4 إلي جانب العديد من المصابين ، وذلك أثناء أحداث الشغب العنيفة التي تسبب فيها أنصار ترامب بعدما اقتحموا " الكابيتول " واحتلوا عدد من القاعات وخربوا بعض المرافق .
 

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