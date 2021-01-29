"بايدن" يساند المرأة ويعلن حقها في " الإجهاض "

الجمعة، 29-01-2021
09:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي
دعمه للمرأة في العديد من القضايا، خاصة أمر الإجهاض ، حيث أصدر قرار مساء أمس
بعودة المساعدات الأمريكية للجمعيات الأجنبية التي تسهل إجهاض النساء لحملهن
" .
وكان بايدن
قد وقع
قرار لإنهاء " سياسة مكسيكو " التي تمنع توميل أي منظمة غير حكومية
دولية حتى و إن كانت تقدم فقط استشارة تتعلق بالإجهاض ، حسبما نشرت " رويترز
" .
جدير بالذكر أن
الإجهاض قانوني في الولايات المتحدة منذ قرار المحكمة العليا في 1973 ، لكنه يشكل
موضع انقسام كبير بين الأمريكيين .