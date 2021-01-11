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الولايات المتحدة تصنف جماعة جديدة وشخصيات عامة كإرهابيين

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
 
الإثنين، 11-01-2021 09:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت واشنطن مساء أمس ، أنها قررت تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن " جماعة إرهابية " .
وصرح وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، بأن التصنيف يهدف إلي محاسبة الحوثيين عن أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود والتي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية و الشحن التجاري ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".
و أشار في بيان إلي أن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها لتصنيف الجماعة الموالية لإيران منظمة إرهابية أجنبية ، لافتا إلي أنه اعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي علي قائمة الإرهابيين الدوليين و هم عبد الملك الحوثي و عبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم .
 

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