الولايات المتحدة تصنف جماعة جديدة وشخصيات عامة كإرهابيين

الإثنين، 11-01-2021
09:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت واشنطن
مساء أمس ، أنها قررت تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في
اليمن " جماعة إرهابية " .
وصرح وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، بأن التصنيف يهدف إلي محاسبة
الحوثيين
عن أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود والتي تهدد السكان
المدنيين والبنية التحتية و الشحن التجاري ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".
و أشار في بيان إلي أن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها لتصنيف الجماعة الموالية
لإيران منظمة إرهابية أجنبية ، لافتا إلي أنه اعتزم أيضا إدراج 3 من قادة الحوثي
علي قائمة الإرهابيين الدوليين و هم عبد الملك الحوثي و عبد الخالق بدر الدين
الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم .