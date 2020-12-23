واشنطن تفرض عقوبات علي زوجة بشار الأسد وعائلتها

الأربعاء، 23-12-2020
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
فرضت
الولايات المتحدة عقوبات علي أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد
و أفراد
من عائلتها .
و
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته مساء أمس أنه سيتم فرض عقوبات علي
الأسد لعرقلتها جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ، حسبما نشرت " صدي
" .
وجاء في البيان أن
أسماء الأسد قادت الجهود نيابة عن النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية من
خلال وسائل منها استخدام ما يسمي بالمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ".
جدير بالذكر أن
العقوبات شملت أفراد من أسرتها من بينهم
والدها فواز الأخرس ووالدتها سحر العطري الأخرس و شقيقاها فراس و إياد الأخرس .