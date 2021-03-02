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النواب الأمريكي يقر 1.9 تريليون دولار لمواجهة " كورونا"

جو بايدن
جو بايدن
 
الثلاثاء، 02-03-2021 09:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
أقر مجلس النواب الأمريكي مجموعة من القرارات الاقتصادية الضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات جائحة " كورونا" .
واعتبر الديمقراطيون تلك الخطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة بسبب الجائحة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
ومن المتوقع أن يتم رفع خط الرئيس الأمريكي جو بايدن إلي مجلس الشيوخ للنظر فيها الأسبوع المقبل  .
جدير بالذكر أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس " كورونا" تجاوزت  500 ألف فيما تجاوزت الإصابات الـ 2مليون .
 

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