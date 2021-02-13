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انتشار مخيف لـ" كورونا" في هذه الدولة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 13-02-2021 10:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
تعاني " البيرو " من انتشار مخيف لفيروس " كورونا" بين مواطنيها ، حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 213 إصابة جديدة بالفيروس ، و تستدعي الدخول إلي المستشفي ليرتفع عدد المرضي في المستشفيات إلي 14333 حسب الإحصاءات الرسمية .
وكانت الأراقم المسجلة للمصابين حتى أمس الجمعة هو 1.2 مليون إصابة مؤكدة بزيادة قدرها 8439 في الـ 24 ساعة الماضية إلي جانب تسجيل 43255 وفاة ، حسب تقرير وزارة الصحة .
وبسبب نقص الأوكسجين المخصص للاستخدام الطبي وقف المئات من المواطنين في طوابير للحصول عليه من أجل أقاربهم المرضي .

 

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