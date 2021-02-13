السبت، 13-02-2021
10:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تعاني
" البيرو
" من انتشار مخيف لفيروس " كورونا
" بين مواطنيها ،
حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 213 إصابة جديدة بالفيروس ، و تستدعي الدخول
إلي المستشفي ليرتفع عدد المرضي في المستشفيات إلي 14333 حسب الإحصاءات الرسمية .
وكانت
الأراقم المسجلة للمصابين حتى أمس الجمعة هو 1.2 مليون إصابة مؤكدة بزيادة قدرها
8439 في الـ 24 ساعة الماضية إلي جانب تسجيل 43255 وفاة ، حسب تقرير وزارة الصحة .
وبسبب
نقص الأوكسجين المخصص للاستخدام الطبي وقف المئات من المواطنين في طوابير للحصول
عليه من أجل أقاربهم المرضي .