الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الخميس، 15-04-2021
10:52 ص
المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل
سعود، أمرًا ملكيًا عاجلًا بتعيين الأمير مشعل
بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشار
اً له بمرتبة وزير.
وجاء في نص القرار الملكي الذي أصدره العاهل السعودي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي
رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة
الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3
/ 3 / 1414 هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن
عبدالعزيز آل سعود مستشار
اً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود