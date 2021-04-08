ولي العهد يزف بشرى سارة لجميع السعوديين

الخميس، 08-04-2021
05:20 م
الطيب حسين
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
"سنصبح في الأعوام الـ 10 المقبلة مركزا عالميا للطاقة التقليدية والمتجددة".
وذكر خلال افتتاح محطة سكاكا
للطاقة الشمسية: "افتتاح محطة سكاكا
يأتي ضمن العمل على تنمية الاقتصاد ووفق رؤية 2030".
بصفتنا منتجا عالميا رائدا للبترول ندرك نصيبنا من المسؤولية بمكافحة تغير المناخ.
سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة.
مشروع سكاكا
يعبر عن عزمنا في أن نكون روادا في جميع قطاعات الطاقة.
مشروع سكاكا
يمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة الشمسية.
بالقريب العاجل سيكتمل مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من الرياح.
نشهد توقيع اتفاقيات 7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسي.
هذه المشروعات تعزز سجلنا في مجال الطاقة المتجددة.
هذه القضايا استكمال لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ 20.