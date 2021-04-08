الجمعة 09 أبريل 2021
توقيت مصر 16:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 100 عام

من «دكة القاضي» إلى القمر الصناعي.. مراحل استطلاع هلال رمضان

موعد مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني الليلة والقنوات الناقلة

نجم شهير: شاهدت أحد الفضائيين بأم عيني

فيديو صادم.. إغراق جثة متوفى لإعادته إلى الحياة

"البيئة السعودية": 4 مليون طن هدر غذائي في المملكة سنويا

قصة سفن حوصرت في قناة السويس لمدة 8سنوات

18 دولة أوربية تدين قتل المتظاهرين في ميانمار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

زاهي حواس يعلن اكتشاف المدينة المفقودة في الأقصر

ADS
 

السعودية تطبق غرامات على المعتمرين حال دخول الحرم دون تصريح

1-1381227
معتمرين
 
الخميس، 08-04-2021 09:44 م المصريون


صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يُضبط قادماً لأداء العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، كما تقرر مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، لأداء الصلاة، بغرامة مالية قدرها (1000) ريال، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أهاب المصدر المواطنين والمقيمين جميع الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشريف، على تصريح بذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.
 

إقرأ ايضا

هدر-الطعام-700x405

"البيئة السعودية" تحذر: هدر الطعام وصل 4 مليون طن سنويًا

_110903697_b5fe8cd9-ef16-44ac-b54c-5ca4b7b5778a

بيان أمريكي بشأن أزمة سد النهضة: نرفض هذا التصرف

330px-Selection_on_the_ramp_at_Auschwitz-Birkenau,_1944_(Auschwitz_Album)_1b

مفاجأة.. دولة خليجية تحيي ذكرى الهولوكوست (فيديو)

أخبار متعلقة

هدر-الطعام-700x405

"البيئة السعودية" تحذر: هدر الطعام وصل 4 مليون طن سنويًا

6012c1fe42360449170149f5

ولي العهد يزف بشرى سارة لجميع السعوديين

السعودية-780x450

السعودية: قدمنا مبادرة لتطبيع شامل مع إسرائيل بحضور الفلسطينيين

تركي آل الشيخ

تحذير شديد اللهجة من تركي آل الشيخ: إياكم وفعل هذا الأمر خلال الأيام المقبلة

saudi-172019-001_0

قرار سعودي عاجل بحذر دخول هذه السيارات إلى البلاد

received_1401292803540997

بيان إماراتي شديد اللهجة في أمر يتعلق بالسعودية