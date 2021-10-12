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الكويت تصدر قرارًا تاريخيًا بفتح الخدمة العسكرية أمام النساء

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الكويت
Native
الثلاثاء، 12-10-2021 03:43 م


أصدر وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي، اليوم الثلاثاء، قرارا تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إن القرار يسمح بفتح باب التسجيل للكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد.
إلا أن التحاق المواطنات بالجيش سوف يقتصر خلال هذه المرحلة على “مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة”.
وأكد العلي إن المرأة الكويتية أثبتت جدارة في جميع المجالات وفي الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد.
 

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