الخميس 23 سبتمبر 2021
توقيت مصر 16:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موديلات 2016 حتى 2021.. جهاز حماية المستهلك يستدعي مالكي سيارة «كيا» بشكل عاجل

سيُعمم على جميع دول الخليج.. قرار عاجل من الكويت بشأن العمالة

الزمالك يصعد ضد اتحاد الكرة: شيكابالا لم يخطيء

الشرطة تلقي القبض على هيا الشعيبي والسبب صديقة عمرها!

شوبير: الخطيب استثنى 5 لاعبين من غرامة الـ300 ألف جنيه

أغرب قضية طلاق تتصدر الترند في السعودية.. والنهاية غير متوقعة

دنيا بطمة تنشر صورها بالمايوه في حمام السباحة

لماذا سُميت بالمملكة العربية السعودية؟.. الأمير تركي يرد

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي على جازان

«شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب».. تسريب فيديو لـ ضياء السيد يثير الغضب

ADS
 

سيُعمم على جميع دول الخليج.. قرار عاجل من الكويت بشأن العمالة

عمالة-مصرية-الكويت
ا
Native
الخميس، 23-09-2021 03:25 م

تمكنت الكويت من ربط 1855 مسمى مهنياً بالمستويات التعليمية حتى نهاية أغسطس الماضي، بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في مجال ربط التوصيف المهني بالمستوى التعليمي.
وبات يمنع تجديد إذن العمل أو إصدار تسمية أي عامل للمرة الأولى، سواء للعمالة الوطنية أو الوافدة، دون وجود ما يثبت مستواه التعليمي ومقارنته بالمهنة المطلوبة، والشروط الواجب توافرها لتسميته في هذه المهنة.
وكان من اللافت في قائمة المسميات الجديدة، تحديد مسميات فني، مدرب، مشرف، طاه، رسام، حكم، لمن يحمل شهادة الدبلوم على الأقل، في حين توزعت مسميات مشغل "سواء آليات أو معدات" لمن هم من حملة الشهادات المتوسطة أو أقل من التعليم الابتدائي، وفقا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.
أما بشأن مسميات: مدير، مهندس، طبيب، ممرض، راصد جوي، فيزيائي عام، كيميائي عام، جيولوجي، معلم، مدرس، رياضي، إحصائي بمختلف الاختصاصات أو الوظائف المتخصصة في مجال الإعلام وغيرها، فقد حدد المستوى التعليمي عند درجة البكالوريس أو ما يعادلها.
وسمح بمنح مسمى مدير في مطعم، خدمة الطعام والشراب، محل بيع التجزئة والاستقبال الفندقي، لمن هم أقل من الابتدائي، وربط وظيفة كاتب، بائع، محصل، موزع صحف، عامل، مزارع، حارس أمن، مربي دواجن، بحملة الشهادات المتوسطة.
يذكر أن ربط المهن بالمستويات التعليمية جاء بعد اعتماد "القوى العاملة" الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف الوظيفي، وتعميم ذلك على جميع دول مجلس التعاون لتوحيد المسميات بين العمالة في دول المجلس.
 

إقرأ ايضا

9ceebf74-a85c-4b39-9f33-eb7abbe8d0a2

لماذا سُميت بالمملكة العربية السعودية؟.. الأمير تركي يرد

download

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي على جازان

614c2782423604669a68a32d

بعد 19 سنة سجن.. وفاة الأسير الفلسطيني المحرر حسين مسالمة يثير غضب عارم

أخبار متعلقة

مجلس-الوزراء-يوافق-على-تعيين-أحمد-العبدالله-رئيسا-لديوان-ولي-العهد-1632143231558

الكويت.. أحمد العبدالله رئيسًا لديوان ولي العهد

1019882934_0_303_3500_2196_1200x0_80_0_1_07e9820343b0c4557afbd5318007a823

استنفار أمني بالكويت لضبط فتاة هددت بتفجير إسرائيل

1280x960

رفيع المستوى.. الكشف عن أكبر عملية نصب في الكويت من داخل السجن المركزي