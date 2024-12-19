الخميس 19 ديسمبر 2024
توقيت مصر 13:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور لـ خالد يوسف: "مفتاح شقة مراتك مع مصر كلها ماعدا انت"

نجل عادل إمام يكشف عن شرط والده للعودة للتمثيل

بلاغ رسمي.. فتاة تزعم زواجها عرفياً من إمام عاشور: هرب مخدرات مع كهربا ومصاحب منى فاروق

مفاجأة.. المغرب يسلم تل أبيب فلسطينيا نفذ عملية في الناصرة عام 2021

صاحب محل ملابس يرفع دعوى طلاق: شوفت صور صدمتني.. مراتي عريانة

مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لليمن (فيديو)

لن نصمت.. الأهلي يتحرك ضد مرتضى منصور بعد إهانة إمام عاشور وكهربا

إيران تعـ.دم شخص طعن 59 امرأة من الخلف أثناء سيرهن في الشارع

الكشف عن مكان اختباء ماهر الأسد وعلي مملوك

خلعت زوجي 3 مرات وعايزة أرجع له.. الأزهر يرد

الكشف عن مكان اختباء ماهر الأسد وعلي مملوك

images
ا
الخميس، 19-12-2024 10:17 ص

 

كشفت مصادر عن مكان اختباء علي مملوك مدير الأمن القومي السوري السابق، وماهر الأسد شقيق الرئيس الهارب بشار الأسد.

 

وأوضحت المصادر بحسب "العربية، أن علي مملوك مدير الأمن القومي السوري السابق وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق بشار الأسد موجودان في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية.

 

وأضافت أن ماهر الأسد ومملوك يعقدان اجتماعات مكثفة مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في تلك المنطقة.

 

وذكرت أن علي مملوك دخل لبنان بطريقة شرعية ومنها غادر عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي.

إقرأ ايضا

1-2-780x470

مفاجأة.. المغرب يسلم تل أبيب فلسطينيا نفذ عملية في الناصرة عام 2021

6763a67c4c59b7164d66d77d

مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لليمن (فيديو)

ت

إيران تعـ.دم شخص طعن 59 امرأة من الخلف أثناء سيرهن في الشارع

أخبار متعلقة

4686731296524-12-08a66517cb42f6521bda952c9c979f62370554d548-1734114925-jpg-1734114925.wm

الكشف عن أبرز 5 شخصيات في نظام الأسد وأماكن تواجدهم

تن

"كانوا يقطعون العضو الذكري للمعتقلين أمامنا".. سورية تكشف كيف تم اغتـ.صابها في سجون بشار

Capture

خرج عن صمته.. الجولاني يعلق على توغل الجيش الإسرائيلي في سوريا

ا

شاهد.. طبيبة سورية "متبرجة" تروي تجربتها بعد سيطرة المعارضة وسقوط بشار

284609

الكشف عن كيفية تهريب روسيا لبشار الأسد من سوريا

ك

تصريحات جديدة لـ"الجولاني".. وأمريكا ترحب بها رغم تصنيفه "إرهابياً"