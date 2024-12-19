الكشف عن مكان اختباء ماهر الأسد وعلي مملوك

كشفت مصادر عن مكان اختباء علي مملوك مدير الأمن القومي السوري السابق، وماهر الأسد شقيق الرئيس الهارب بشار الأسد.

وأوضحت المصادر بحسب "العربية، أن علي مملوك مدير الأمن القومي السوري السابق وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق بشار الأسد موجودان في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية.

وأضافت أن ماهر الأسد ومملوك يعقدان اجتماعات مكثفة مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في تلك المنطقة.

وذكرت أن علي مملوك دخل لبنان بطريقة شرعية ومنها غادر عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي.