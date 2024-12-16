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الكشف عن أبرز 5 شخصيات في نظام الأسد وأماكن تواجدهم

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الإثنين، 16-12-2024 09:42 ص

 

كشفت تقارير، عن أماكن اختفاء كبار أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهروبهم إلى الخارج، أو الاختباء في مدنهم الأصلية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

 

ماهر الأسد

اختفى شقيق الأسد وقائد الفرقة الرابعة، حيث كشف رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أنه وصل إلى روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

اللواء علي مملوك

 

قال رامي عبد الرحمن، إن مملوك كان يعمل مستشارا أمنيا للأسد ورئيسا سابقا لأجهزة المخابرات، فر إلى لبنان، وليس من الواضح ما إذا كان لا يزال في البلاد أم تحت حماية حزب الله.

العميد سهيل الحسن

كان الحسن يعمل قائدا للفرقة 25 من قوات المهام الخاصة، وأصبح فيما بعد رئيسا للقوات الخاصة السورية.

وكشف رئيس المرصد السوري، أن الحسن تربطه علاقات وثيقة بروسيا، وقد أشاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إحدى زياراته إلى سوريا، ولا يُعرف مكانه حتى الآن.

 

اللواء حسام لوقا

 

لم يُعرف مكان رئيس جهاز المخابرات في إدارة الأمن العام، الذي لعب دورا رئيسيا في حملة القمع ضد المعارضة، وخاصة في مدينة حمص.

 

اللواء قحطان خليل

 

ليس من الواضح أيضا المكان الذي يختبئ فيه رئيس جهاز المخابرات الجوية، والذي كان معروفا على نطاق واسع باسم "جزار داريا".

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