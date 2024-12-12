الخميس 12 ديسمبر 2024
توقيت مصر 16:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فاطمة تطلب الخلع مع زوجها المنتج: بيجمع بيني وبين ضرتي على سرير واحد

براتب يتجاوز 120 ألف جنيه.. بدء التقديم في وظائف بالسعودية اليوم

الكشف عن كيفية تهريب روسيا لبشار الأسد من سوريا

وفاة "فود بلوجر" شهير بسبب تناوله كميات كبيرة من الطعام

شاهد.. بكاء وزير الرياضة السعودية ومساعدته بعد فوز الممكلة باستضافة مونديال 2034

رئيس وزراء سوريا الجديد يكشف مفاجأة عن احتياطي النقد الأجنبي

"شرف أختي".. ينهي حياة زوج عمته بسبب شقيقته في كرداسة بالجيزة

تهاني تطلب الطلاق: "فيديوهات مخلة له مع صديقتي وجارتي وقفشتها في بيتي"

تصريحات جديدة لـ"الجولاني".. وأمريكا ترحب بها رغم تصنيفه "إرهابياً"

تفاصيل إنهاء حياة "عريس فيصل" أمام المارة في الشارع

تصريحات جديدة لـ"الجولاني".. وأمريكا ترحب بها رغم تصنيفه "إرهابياً"

ك
ا
الخميس، 12-12-2024 10:02 ص

 

أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية في فصائل المعارضة المسلحة أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، الأربعاء، أنه سيعمل على "حل قوات الأمن التابعة للنظام السابق"، و"إغلاق السجون سيئة السمعة".

 

وقال الجولاني في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها"، وهي التصريحات التي رحبت بها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

 

ويراقب العالم عن كثب ليرى ما إذا كان بوسع حكام سوريا الجدد تحقيق الاستقرار في بلد قد تسعى فيه الأطراف المختلفة للانتقام بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً.

 

ووعد الجولاني بملاحقة أي شخص متورط في تعذيب المعتقلين أو قتلهم في السجون، والتي من بينها سجن صيدنايا الشهير، خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ولكنه يسعى حالياً لتحقيق توازن بين مطالبات الضحايا بتحقيق العدالة، وضرورة تجنب العنف، وضمان تلقي الدعم الدولي.

 

وحدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، الثلاثاء، مهام حكومته التي ستستمر حتى مارس 2025، في "ضبط الأمن" و"الحفاظ على استقرار المؤسسات"، و"ضمان عدم تفكك الدولة"، إلى حين "البت في القضايا الدستورية".

 

وقالت المتحدثة باسم "البنتاجون"  سابرينا سينج، الأربعاء، إن واشنطن ترحب بتصريحات الجولاني بشأن تأمين المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها، إلا أنها ستنتظر الأفعال، وذلك على الرغم من تصنيف أمريكا لـ"هيئة تحرير الشام" التي يقودها "الجولاني" على أنها منظمة إرهابية.

 

وذكرت سابرينا سينج في تصريحات أوردتها "رويترز": "نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكن... الأفعال يجب أن تطابق الكلمات أيضاً".

 

وتواجه حكومة تصريف الأعمال تحديات إيجاد المواقع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، وسط مطالبات بالإعلان عن جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وتدميرها.

 

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها تتابع الوضع في سوريا مع إيلاء "اهتمام خاص" بالمواقع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية، مضيفةً في بيان، أن فريقاً لديها أمضى أكثر من 10 سنوات في محاولة التعرف على نوع الأسلحة الكيماوية التي لا تزال سوريا تملكها، لكنها أشارت إلى أنه لم يحرز تقدماً يذكر بسبب العراقيل التي وضعتها حكومة الأسد.

 

وجاء في البيان: "هذا العمل مستمر حتى الآن، لا يمكن النظر إلى ما أعلنته سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيماوية باعتباره دقيقاً وكاملاً".

 

وسيتعين التوصل لضمانات أمنية قبل نشر أي مفتشين جدد للمنظمة. وسوف يتطلب ذلك التواصل مع وسطاء جدد أقوياء في سوريا، وربما الفصائل المعارضة، بحسب "رويترز".

إقرأ ايضا

284609

الكشف عن كيفية تهريب روسيا لبشار الأسد من سوريا

محمد_البشير

رئيس وزراء سوريا الجديد يكشف مفاجأة عن احتياطي النقد الأجنبي

112378

قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب عدم التدخل لإنقاذ "الأسد"

أخبار متعلقة

112378

قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب عدم التدخل لإنقاذ "الأسد"

Capture

"كان يقتل المعارضين ويطعمهم للأسود".. لحظة القبض على "أبو صخر"

1620798085-khamenei-4

"خامنئي" يتهم "دولة جارة" بالتسبب فيما يحدث بسوريا

Capture

زوجة ماهر الأسد تفاجئ الجميع: بشار باع العائلة والوطن

المرأة-الثورية-السورية

قيادة الثورة السورية تعلن قرارات جديدة بشأن ملابس النساء والخبز

mPDVrPmrHh_1733692661

الجيش الإسرائيلي يصل إلى مشارف العاصمة السورية دمشق