السعودية.. قرار عاجل من الشئون الإسلامية عن صلاة عيد الفطر

الأحد، 09-05-2021
09:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الشئون
الإسلامية و الدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أنها أصدرت قرار بإغلاق
23 مسجد بصورة مؤقتة في 6 مناطق مختلفة بسبب ظهور إصابات مؤكدة بفيروس"
كورونا" المستجد بين المصلين .
و أشارت الوزارة في
بيانها إلي أن إجمالي المساجد التي تم إغلاقها خلال الـ 91 يوم الماضية وصل إلي
1091 مسجد لافتة إلي أنه تم إعادة فتح 1063 مسجد بعد الانتهاء من عمليات التعقيم .
و لفتت الوزارة إلي
أنها قررت التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر
المبارك في مصليات الجوامع
والمساجد منعا للتزامن من أل حماية المصلين .