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مقتل وإصابة 8 سياح في السعودية.. تعرف على التفاصيل

طويق2
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الإثنين، 18-10-2021 09:55 ص

نشرت وسائل إعلام محلية سعودية، خبرًا عن مقتل4 سياح وإصابة 4 آخرين، نتيجة سقوط مركبة من أعلى قمة جبل فهرين "حافة نهاية العالم" في الرياض.
ووفقاً لصحف محلية، فقد أسفر الحادث الواقع في شعيب الحيسية بمركز سدوس عن سقوط 4 وفيات و4 مصابين.
ونشر الحساب صورة لقمة جبل فهرين مع نص مرفق كتب فيه: "مساء أمس، السبت، عن سقوط 4 وفيات وأربع إصابات لسياح سقطت مركبتهم من أعلى قمة في نهاية العالم بـ شعيب الحيسية بمركز سدوس".
وقالت مواقع سعودية صباح اليوم، أن فريق غوث للبحث والإنقاذ، كشف أن أحد أعضائه باشر واتصل بالجهات المختصة، في حادث انزلاق سيارة عند مطل «نهاية العالم» بمركز سدوس بمنطقة الرياض، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
وذكر فريق غوث –عبر تويتر- أن الحادث وقع مساء السبت الماضي، وأن عضو الفريق الكابتن فهد الهنداس، باشر حادث انزلاق سيارة سياح بوادي جبلي بالقرب من مركز سدوس عند مطل «نهاية العالم»، حيث كان أول الحاضرين والمتصلين بالجهات المختصة.
وأشار الفريق إلى أن الحادث أسفر عن وفاة ٤ اشخاص وإصابة ٥ آخرين، وتقدم لذوي الموتى بالتعازي، ولعضو الفريق بالشكر والتقدير.
يذكر أن مطل «نهاية العالم» أو «جبل فهرين» يعد من الوجهات السياحية بمنطقة الرياض، ويقع  على بعد حوالي ٩٠ كيلومترا من مدينة الرياض.
وهو جزء من منحدرات «طويق» الشاسعة والممتدة لأكثر من ٦٠٠ كيلومتر وسط المملكة، والتي كانت تطلّ قديمًا على طريق تجاري قديم يُستخدم لعبور شبه الجزيرة العربية من اليمن إلى بلاد الشام وبلاد فارس.
 

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