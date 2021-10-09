السبت 09 أكتوبر 2021
توقيت مصر 16:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد حذف كل صورها.. غادة عبدالرازق تفاجيء الجميع بظهور جديد

قرار سعودي عاجل بشأن الراغبين في آداء الحج والعمرة

ميسي يصدم الجميع: «صلاح» لا يصلح للمنافسة على الكرة الذهبية

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان.. تعرف على السبب

نداء عاجل من «القوى العاملة» للمصريين المتواجدين في قطر

وفاة شاب صعقًا بالعبور أثناء سرقة كابل كهرباء

الأهلي يصرف 500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

خالد الغندور يثير غضب الجميع بكشف معلومة عن عمر مرموش

وفاة منافس «بيج رامي» في مستر أولمبياد قبل ساعات من انطلاق البطولة

تقرير يكشف المبلغ الضخم الذي يتقاضاه «صلاح» مقابل كل منشور على انستجرام

ADS
 

قرار سعودي عاجل بشأن الراغبين في آداء الحج والعمرة

images
ا
Native
السبت، 09-10-2021 03:49 م

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر بدءاً من الساعة السادسة من صباح يوم غد (الأحد)، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».
كما أنه من المقرر منع دخول غير الحاصلين على جرعتين للمنشآت الحكومية والخاصة وركوب الطائرات ودخول المولات التجارية والكافيهات.
وبحسب صحيفة عكاظ كشفت الوزارة  أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لإلغائه، علماً أن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقاً لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفايروس كورونا.
وأوضحت أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
 

إقرأ ايضا

download

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان.. تعرف على السبب

163085

عداء بعد الصداقة..تركي الفيصل يكشف سبب قطع العلاقات مع طالبان

ارشيفية

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

أخبار متعلقة

163085

عداء بعد الصداقة..تركي الفيصل يكشف سبب قطع العلاقات مع طالبان

194377

السعودية تطيح بموظفين من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني (تفاصيل)

5e52f6214c59b70d2b5f7c08

أضرار جسيمة.. أول قرار من السلطان هيثم بعد هدوء إعصار شاهين

2063424

قرار سعودي جديد لمن هم دون الـ18 عامًا الراغبين في السفر للبحرين

135-132934-oman-tropical-cyclone-shaheen_700x400

الأرصاد السعودية تحسم جدل تأثر المملكة بإعصار «شاهين»

وزير-التعليم

السعودية.. وزير التعليم يلغي شرط دخول الجامعة