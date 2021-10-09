السبت 09 أكتوبر 2021
توقيت مصر 10:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تقرير يكشف المبلغ الضخم الذي يتقاضاه «صلاح» مقابل كل منشور على انستجرام

«رونالدو»: كان برضاها.. المحكمة تصدر حكمها في قضية اغتصابه عارضة أزياء

عمر مرموش..وائل رياض يرد على المهاجمين بنشر وثيقة رسمية برفض المشاركة

اعترافات صادمة لقاتل عروسته ليلة زفافهما

عداء بعد الصداقة..تركي الفيصل يكشف سبب قطع العلاقات مع طالبان

تطور مفاجئ بشأن «المحلل الشرعي» بعد أن أثار الجدل

سعر الدولار اليوم في المعاملات الصباحية اليوم السبت

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

ضجة علي مواقع التواصل بسبب نفي حلمي بكر زواجه من سهير رمزي وهي قاصر

شاهد.. طرد سعوديتان شهيرتان من معرض في قطر

ADS
 

عداء بعد الصداقة..تركي الفيصل يكشف سبب قطع العلاقات مع طالبان

163085
تركي الفيصل
Native
السبت، 09-10-2021 10:09 ص

كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، كيف تحولت طالبان إلى عدو للمملكة بعد مساندتها الجهاد الأفغاني. موضحا أنهم أثبتوا عدم قدرتهم على إدارة الدولة الأفغانية وسمحوا لأسامة بن لادن بالقيام بأعمال ضد السعودية .
وقال “تركي الفيصل” في حديثه لقناة العربية على هامش تدشين كتابه الجديد “الملف الأفغاني” باللغة العربية بمعرض الرياض الدولي للكتاب :” ليس لدي علم عن إمكانية قدرة طالبان على التحول إلى دولة وحكومة وأداة لتخطي المآسي التي عاشتها أفغانستان “.
وتابع: “في نسختهم الأولى لا شك أنهم أثبتوا عدم قدرتهم في التحول إلى دولة أو حكومة فشرعوا في استئصال فئات كبيرة من المجتمع الأفغاني وأصبحوا أعداء للمجتمع حولهم وأكثر من ذلك تحولوا إلى أعداء للدولة التي ساندت الجهاد الأفغاني أكبر مساندة وهي المملكة العربية السعودية باستضافتهم لأسامة بن لادن والسماح له بالقيام بأعمال ضد المملكة “.

انقطاع العلاقات
وأشار إلى أن طالبان وافقوا على تسليم بن لادن ثم نقضوا هذا الاتفاق . لافتا إلى الملا عمر انقلب 180 درجة وبدأ يذم المملكة بأنها تضطهد المجاهد الكبير بن لادن – كما وصفه- وأنها يجب أن تضع يدها في يده ضد الاستعمار وضد الظالمين . مؤكدا أن ذلك أدى لانقطاع العلاقات بين المملكة وأفغانستان ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

ارشيفية

أمطار رعدية و رياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

السعودية تحبط هجوما جويا استهدف خميس مشيط

أخبار متعلقة

194377

السعودية تطيح بموظفين من وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني (تفاصيل)

135-132934-oman-tropical-cyclone-shaheen_700x400

الأرصاد السعودية تحسم جدل تأثر المملكة بإعصار «شاهين»

2019_4_8_1_23_36_470

السعودية تعلن إحباط هجومًا جويًا وإسقاط طائرة مفخخة

9ceebf74-a85c-4b39-9f33-eb7abbe8d0a2

لماذا سُميت بالمملكة العربية السعودية؟.. الأمير تركي يرد

1313247_0

السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمن يرتكب هذا المخالفة

1021766-438646930

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام