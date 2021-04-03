قرار سعودي عاجل بحذر دخول هذه السيارات إلى البلاد

السبت، 03-04-2021
02:28 م
محمد فضل
أصدرت الجمارك السعودية
، اليوم السبت، قرار
ًا عاجلًا بمنع
استيراد السيارات
المستعملة، وحظر دخولها إلى المملكة العربية السعودية
.
وقالت الجمارك السعودية
إنه تقرر أن يكون آخر موديل يسمح
بدخوله للمملكة هو عام 2016.
وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر" ردا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، إنه "يُمنع استيراد السيارات
المستعملة، كسيارات
الأجرة أو الشرطة أو سيارات
شركات التأجير".
وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها هي 2016 على
أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية
ومعيار اقتصاد الوقود، لافتة إلى أن الرسوم
الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.