السعودية.. بيان خطير حول حادث اقتحام الحرم

السبت، 31-10-2020
07:20 م
الطيب حسين
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، تفاصيل جديدة حول الواقعة التي اشتهرت خلال الساعات الماضية بـ"اقتحام الحرم
".
وذكرت أن الإمارة أن جهات التحقيق أوضحت أن حالة قائد السيارة غير طبيعبة.
ولفتت إلى أن السيارة ارتطمت في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، "اتضح أن قائد السيارة بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجار إحالته للنيابة العامة".