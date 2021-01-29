الجمعة، 29-01-2021
10:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي
جوبايدن
أنه اقترح وضع صورة " هارييت توبمان " علي ورقة نقدية بقيمة 20 دولار
مكان الرئيس أندرو جاكسون ، وبالرغم من أن هذه السيدة قد تم استعبادها في فترة من
حياتها إلا أنه تمكنت من إلغاء عقوبة الإعدام
في فترة الحرب الأهلية .
و أشار البيت الأبيض
في البيان الذي أصدره وتداولته وسائل الإعلام إلي أن وزارة الخزانة ستتخذ خطوات لاستئناف
الجهود لوضع " تويمان " في فئة الـ 20 دولار
.
وكانت توبمان قد منحت العشرات من الأشخاص المستعبدين
حريتهم عبر تهريبهم في قطار الأنفاق في القرن التاسع عشر ، وهربت من المزرعة التي تم استعبادها فيها وذهبت إلى بنسلفانيا
في عام 1849، وأثناء الحرب الأهلية، خدمت كجاسوسة وممرضة وطاهية في الجيش الأمريكي
، وأصبحت تمصدر إلهام لقادة ونشطاء حقوق، وتم تكريمها في الكتب والسينما والأوبرا وبتماثيل
في مانهاتن وفي حرم جامعة سالزبوري في ماريلاند ،
يذكر أن فئة الـ 20 دولار
كان لها مكانة خاصة لدى
توبمان، ففي عام 1899، وافق المشرعون على تحديد معاشها العسكري الشهري عند 20 دولار
ًا.