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بسبب " كورونا"

المغرب تستغيث بالصين

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 18-11-2020 10:30 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس الحكومة المغربية ، سعد الدين العثماني أن المغرب طلب لقاحين للوقاية من كوفيد_19 في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية ، لافتا إلي أن المغرب يجري أيضا محادثات مع شركات أخري تطور لقاحات .
وأضاف في حديث لرويترز أن المغرب يتوقع الموافقة علي اللقاح الذي تطوره شركة سينوفارم الصينية أولا وتخطط لبدئ طرحه الشهر المقبل .
في سياق متصل طلب المغرب اللقاح من شركة أسترا زينيكا التي تجري أيضا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية و يجري محادثات مع شركة فايزز التي سجلت بياناتها الأولية نتائج قوية .
و أشار إلي أن تلقيح جميع المغاربة سيستغرق علي الأقل 3 أشهر ، متمنيا أن يحصل علي الكمية الكافية من اللقاح من 3 أو 4 شركات .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية سجل  301604 إصابة بفيروس " كورونا"  و تجاوزت الوفيات 4930 وفاة .
 

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