الجمعة، 20-11-2020
10:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الدكتور عبد
الله بن عبد العزيز بن محمد الربيعة
المستشار بالديوان الملكي و المشرف العام علي
مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال أن المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل
الدول التي ستحصل علي لقاح " كورونا
" المستجد .
و أشار إلي أن المملكة ستحرص علي التوزيع العادل للقاح
لذلك تدعم وتشارك المنظمات المعنية لافتا إلي أن لديهم المنظمات المعنية ولديها
ممثلين فاعلين لضمان التوزيع العادل ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
و أضاف أنه سيتم دعم
النظم الصحية الهشة بأكثر من 220 دولار وسيتم دعمها من اللقاح ، مؤكدا حرص المملكة
علي أن كل من يعيش علي أرض المعمورة سيكون آمن مستقر محمي من هذه الجائحة ، ومشيرا
إلي أن النتائج الحالية للقاحات مشجعة بشكل كبير و ستحقق النتائج المطلوبة لتحسين
المناعة أمام الفيروس .