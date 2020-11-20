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الربيعة: السعودية أول من سيحصل علي لقاح " كورونا"

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الربيعة
الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الربيعة
 
الجمعة، 20-11-2020 10:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الربيعة المستشار بالديوان الملكي و المشرف العام علي مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال أن المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل الدول التي ستحصل علي لقاح " كورونا " المستجد .
و  أشار إلي أن المملكة ستحرص علي التوزيع العادل للقاح لذلك تدعم وتشارك المنظمات المعنية لافتا إلي أن لديهم المنظمات المعنية ولديها ممثلين فاعلين لضمان التوزيع العادل ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
و أضاف أنه سيتم دعم النظم الصحية الهشة بأكثر من 220 دولار وسيتم دعمها من اللقاح ، مؤكدا حرص المملكة علي أن كل من يعيش علي أرض المعمورة سيكون آمن مستقر محمي من هذه الجائحة ، ومشيرا إلي أن النتائج الحالية للقاحات مشجعة بشكل كبير و ستحقق النتائج المطلوبة لتحسين المناعة أمام الفيروس .
 

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