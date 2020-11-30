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الأطباء يكشفون تفاصيل حالة " بايدن " الصحية

بايدن
بايدن
 
الإثنين، 30-11-2020 10:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الفريق الطبي  للرئيس الأمريكي المنتخب ، جو بايدن ، تفاصيل حالته الصحية ، و هي كسر في قدمه اليمني لافتين أن عليه أن ينتعل حذاء طبي وذلك إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه الألماني " ميجور " .
و من المقرر أن يؤدي جو بايدن البالغ من العمر 78 عاما ، اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل ليصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة .
جدير بالذكر أن الطبيب الشخصي لبايدن قد شخص الحالة في البداية علي أنها التواء في القدم اليمني إلا أن الأشعة المقطعية كشفت عن كسر صغير في منتصف القدم .
 

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