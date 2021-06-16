سحب رعدية و رياح علي هذه المناطق بالمملكة

الأربعاء، 16-06-2021
09:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الأربعاء 16 يونيو.
وقال المركز في بيان أنه ستكون هناك سحب رعدية سحب رعدية
ممطرة
مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير
، الباحة ، مكة المكرمة
). في حين يستمر نشاط
الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، حسبما نشرت " صدي
" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين
ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما
تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع
الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .