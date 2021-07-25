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الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 25-07-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأحد 25 يوليو في المملكة.
وأشار المركز في البيان الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حسبما نشرت "صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب بسرعة 12-28كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 25-10كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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