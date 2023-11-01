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اسشتهاد فنانة فلسطينية شهيرة رفقة ابنتيها

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الفنانة الضحية
الأربعاء، 01-11-2023 01:26 م


أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن استشهاد الفنانة الفلسطينية، إيناس السقا جراء القصف المتواصل على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
ونشرت وزارة الثقافة الفلسطينية صورة للفنانة الراحلة وعلقت عليها قائلة: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".
وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم استهداف العديد من المدنيين وقصف البنية التحتية لغزة وسط استشهاد الآلاف من الأسر والأطفال.
والفنانة الفلسطينية، إيناس السقا ليس أول ضحية قبالوسط الفني لقصف الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت الفنان الفلسطيني، علي نسمان خلال قصف قطاع غزة يوم 13 أكتوبر الماضي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ "علي" وهو يقوم بالتجول والتصوير في قطاع غزة على الرغم من القصف وقام بوصف الشعب الفلسطيني بـ "البطل" وأنه غير قلق من تطور الأحداث وعن ثقته من عدم استسلام المقاومة الفلسطينية.
ونشر عدد من المقربين من الشهيد الفلسطيني خبر استشهاده عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "استشهاد الزميل الحبيب الناشط والفنان الفلسطيني علي نسمان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقام متابعيه بنشر صور ومقاطع فيديوهات للشهيد "علي" وهو يحث الشعوب والحكومات العربية أن يكون لها موقفًا حاسمًا في القضية الفلسطينية وأشاروا إلى إحدى جمله الشهيرة "والله اننا لا نستغيث ولا نستجير إلا بالله إنما نريدكم أن تشاركونا نصرنا العظيم".
وخيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بنشر عدد من الرسائل المؤثرة منها "استشهاد الفنان الفلسطيني علي نسمان الأسد الضرغام صاحب الكلمات الشامخة عليك السلام يا علي"، "كان يغطي الأحداث الجارية في غزة فأصبح هو الخبر اليوم شهيدًا هذا لا يحدث إلا لغزة وأبطالها الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته".

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