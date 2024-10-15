جيش الاحتلال يعثر على نفق لقوة الرضوان في لبنان.. شاهد ماذا وجدوا به





وثق مقطع فيديو عثور جنود الفرقة 91 في جيش الاحتلال الإسرائيلي على نفق ضخم تحت الأرض تستخدمه "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وبحسب الفيديو، كان داخل النفق الذي يبلغ طوله 800 متر أماكن للعيش ومطابخ ومراكز قيادة ومخزونات من المواد الغذائية والأسلحة، بالإضافة إلى الدراجات النارية.

وأفاد جيش الاحتلال، يُعتقد أن كل هذا كان جزءًا من خطة حزب الله لشن غزو لمنطقة الجليل في شمال إسرائيل.