إيران تكشف عن رسالة أوباما التي حذرت من تدمير تل أبيب

السبت، 06-02-2021
09:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن
نائب قائد مقر ثأر الله العميد حسين نجات ، عن استهداف الصواريخ الإيران
ية قاعدة
عين الأسد العسكرية ، بعد حادث اغتيال اللواء قاسم سليماني
.
و
أشار في تصريحات صحفية نشرتها " سبوتنيك " إلي اعترافات الرئيس الأمريكي
الأسبق باراك أوباما
حول القوة العسكرية لإيران
وحركة المقاومة، لافتا إلي أن "أوباما
قال في رسالة للقمة اليهودية إنه
إذا ضربت إيران
إسرائيل بصواريخها، فإن حماس وحزب الله سيدمران تل أبيب بطائراتهم".
جدير
بالذكر أن إيران
استهدفت قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي بقيادة
الولايات المتحدة لمكافحة "داعش" وقاعدة أخرى في أربيل، في الثامن من يناير
2020، ردا على اغتيال واشنطن قائد "فيلق
القدس" في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني
، في الثالث من الشهر ذاته.