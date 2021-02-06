الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعثر علي مواد مشعة في منشآت إيرانية

السبت، 06-02-2021
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر دبلوماسية أن أن مفتشي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية عثروا
في الخريف الماضي على آثار لمواد مشعة
في عينات أخذت من موقعين في إيران
.
و أكدت المصادر التي رفضت الإفصاح عن نفسها أنه لم يتم
التعرف علي طبيعة المواد التي تم العثور عليها بعد، لافتة إلي أن أن الوكالة الدولية
لم تبلغ الدول الأعضاء بآخر النتائج، وطلبت من إيران
توضيحا بشأن هذه المواد المشعة
، حسبما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" .
جدير بالذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيران
ية، علي ربيعي،
أعلن في وقت سابق أنه تم إطلاق عملية تخصيب اليورانيوم بمستوى 20% في منشأة فوردو النووية
، وصادق البرلماني الإيران
ي على قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"،
الذي ينص على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب تبلغ 20% فما فوق، كما ينص القانون على استخدام
أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي في غضون ثلاثة أشهر، ويلزم الاتفاق النووي الأممي
إيران
باستخدام فقط الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR-1 وتخصيب
اليورانيوم عند مستوى 3.67%.