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الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة دلال بنت سعود

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الديوان الملكي
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السبت، 11-09-2021 08:10 م
أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة  دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، كاشفًا موعد أداء صلاة الجنازة عليها.
وجاء في البيان الذي أصدره الديوان الملكي، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" كالتالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون
 

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