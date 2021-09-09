الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

وفاة خالد الحربي يتصدر الترند بعد إقالته.. و«البرقاوي» يرد

من-هي-زوجة-خالد-الحربي
ا
Native
الخميس، 09-09-2021 10:02 ص

تصدر اسم الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام السعودي، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد ساعات من صدور امر ملكي بإقالته من منصبة وإحالته للتحقيق على خلفية قضايا فساد.
ونسب مروجي هذه الأنباء الخبر إلى  نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق" السعودية، عبدالله البرقاوي والذي رد بأن التصريحات  المنسوبة له عن وفاة مدير الأمن العام، خالد بن قرار الحربي، الذي أقاله العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز شائعات لا أساس لها من الصحة .
وردا على ذلك قال البرقاوي عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "أتمنى عدم تداول الشائعات التي تحمل اسمي. لست مسؤولا عن أي خبر ينشر في غير الموقع الرسمي لصحيفة سبق وحسابي هذا في تويتر. غالبية الصفحات المتداولة مزورة، تحققوا من صحة الأخبار قبل إعادة إرسالها".
وانتشرت هذه الشائعات بعد أن أصدر الملك سلمان، أمس الثلاثاء، أمرا بإعفاء الحربي من منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية وإحالته للتحقيق في قضية فساد.
وكشف الأمر المالكي أن قرار إقالة المسؤول الأمني جاء "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص.
 

إقرأ ايضا

1021766-438646930

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

1-1408122

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

resize1631784161032

بيان من الديوان الملكي ينعى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

أخبار متعلقة

534-37

ما لا تعرفه عن الفريق أول خالد الحربي الذي أقاله الملك سلمان وتصدر الترند

1044980179_0_102_1281_794_1000x541_80_0_0_f9d24f4c4314d967805ef269c17cc83c

أمر ملكي عاجل..الملك سلمان يُقيل مسؤول أمني بارز متورط في قضية فساد كبرى

download

رسالة مؤثرة من الملك سلمان لأمير الكويت

images

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلاً

download

الملك سلمان يُنيب الأمير خالد الفيصل لغسل جدران الكعبة

e42f9d08-4033-48a3-9509-eb30e96711f1

توجيه عاجل من الملك سلمان بعد الأحداث المأساوية