وفاة خالد الحربي يتصدر الترند بعد إقالته.. و«البرقاوي» يرد

الخميس، 09-09-2021
10:02 ص
تصدر اسم الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام السعودي، الترند
عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد ساعات من صدور امر ملكي
بإقالته من منصبة وإحالته للتحقيق على خلفية قضايا فساد
.
ونسب مروجي هذه الأنباء الخبر إلى نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق"
السعودية، عبدالله البرقاوي والذي رد بأن التصريحات المنسوبة له عن وفاة
مدير الأمن العام، خالد بن
قرار الحربي، الذي أقاله العاهل السعودي، الملك سلمان
بن عبد العزيز شائعات لا
أساس لها من الصحة .
وردا على ذلك قال البرقاوي عبر "تويتر" اليوم الأربعاء:
"أتمنى عدم تداول الشائعات التي تحمل اسمي. لست مسؤولا عن أي خبر ينشر في غير
الموقع الرسمي لصحيفة سبق وحسابي هذا في تويتر. غالبية الصفحات المتداولة مزورة،
تحققوا من صحة الأخبار قبل إعادة إرسالها".
وانتشرت هذه الشائعات بعد أن أصدر الملك سلمان
، أمس الثلاثاء، أمرا بإعفاء
الحربي من منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية وإحالته للتحقيق في قضية
فساد
.
وكشف الأمر المالكي أن قرار إقالة المسؤول الأمني جاء "بناء على ما
رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على
المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها
التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام
والخاص.