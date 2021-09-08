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ما لا تعرفه عن الفريق أول خالد الحربي الذي أقاله الملك سلمان وتصدر الترند

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خالد الحربي
Native
الأربعاء، 08-09-2021 08:48 ص

تصدر هاشتاج “مدير الأمن العام” قائمة تريند موقع تويتر، في المملكة العربية السعودية، بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء الفريق أول خالد الحربي.
وشارك آلاف المغردين في هاشتاج “مدير الأمن العام” وأشادوا بالأمر الملكي الذي يثبت أنه لا أحد فوق القانون، وأن الجميع ستطاله المساءلة والمحاسبة في حال خالف ذلك.
ويأتي إعفاء مدير الأمن العام للتأكيد دومًا على دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الفساد والفاسدين كأحد أهم أولوياته، والتزام سموه بالمضي قُدمًا في تطهير الوطن من ظاهرة الفساد.
وجاء قرار إعفاء “الحربي” لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والإنتفاع الشخصي، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
وشغل “الحربي” منذ ديسمبر 2018، منصب مدير الأمن العام، وهو من مواليد عام 1962، في المدينة المنورة، تدرج في دراسته حتى تخرج من ثانوية أحد في المدينة المنورة العام 1979.
والتحق “الحربي” بعدها بكلية الملك فهد الأمنية في الرياض، وتخرج فيها برتبة ملازم حاملًا درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، ليبدأ خدمته العسكرية الفعلية العام 1982.
وتم تعيين “الحربي” في بداية عمله في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية، وقائد كتيبة، وقائدًا لمركز التجنيد والتدريب، ومديرًا للعمليات، حتى عُيّن قائدًا لقوة المدينة المنورة العام 2001.
 

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