الجيش السوداني يعتقل رئيس الحكومة ووزراء ويقطع الإنترنت في البلاد.. ماذا يحدث؟

الإثنين، 25-10-2021
09:30 ص
أعلن الفريق أول بالجيش السودان
ي والعضو بمجلس السيادة السودان
ي ، حنفي
عبدالله، اليوم الاثنين أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد.
وأكد “عبد الله” في مقابلة مع قناة “العربية” أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة
مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة.
وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيتشاور مع السياسيين
لتنفيذ التحول الديموقراطي، مشيراً إلى أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت
معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.
على جانب آخر ، أشارت مصادر محلية للعربية بأن البرهان سيلقي كلمة في وقت
لاحق اليوم، ويرجح أن يعلن فيها حالة الطوارئ.، كما لفتت إلى احتمال تعليق العمل
بالوثيقة الدستورية، حتى هدوء الأوضاع في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء السودان
ي عبد الله حمدوك وضع رهن
الإقامة الجبرية بعد أن حاصرت قوة أمنية منزله.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة
الانتقالية في السودان
، في وقت مبكر الاثنين، أن قوات من الجيش
اقتحمت منزل
المستشار وقامت باعتقاله، في حين دعا تجمع المهنيين السودان
يين للخروج إلى
المظاهرات بعد ورود أنباء عن اعتقالات بحق مسؤولين في الحكومة
الانتقالية.
ونقلت قناة “الحدث” عن مصادر عسكرية سودانية أنباء اعتقال أربعة وزراء في
الحكومة
الانتقالية، بالإضافة إلى مدني من المجلس الانتقالي.
من جهته، دعا “تجمع المهنيين السودان
يين” في بيان عبر فيسبوك “الشعب
السودان
ي وقواه الثورية” إلى الخروج للتظاهر في الشوارع.
وذكر في بيان عبر فيسبوك “تتوارد الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على
السلطة، وهو ما يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض
ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة”.
وأضاف “نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السودان
ي وقواه الثورية ولجان المقاومة
في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز
لمقاومة أي انقلاب
عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه”..