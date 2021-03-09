السعودية تحتفل بيوم المرأة العالمي بهذه النماذج

الثلاثاء، 09-03-202104:54 ممتابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقاطع فيديوهات مختلفة للاحتفال
باليوم العالمي للمرأة .
وأظهر الفيديو الذي نشرته دارة الملك عبد العزيز بعض النماذج المضيئة
للمرأة السعودية ومنها سارة بنت أحمد السديري والدة الملك عبدالعزيز،
خير معين وسند المؤسس حينما عزم على توحيد المملكة ، نورة بنت عبدالرحمن آل سعود شقيقة
الملك عبدالعزيز، وهي عزوة الملك عبدالعزيز وأبنائه، وكانت عاملًا مهمًا في شحذ همة
أخيها المؤسس في السعي نحو توحيد المملكة، إلى جانب الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود
"عمة الملك عبدالعزيز"، حسبما نشرت " صدي " .
وتشمل كلماتها المؤثرة "عليك أن تحيي عظمة بيت ابن سعود"
وهي كلمات رددتها على مسامع الملك عبدالعزيز منذ أن كان طفلًا عندما كان في حجرها وهي
تنبئه بالأمور العظيمة التي عليه تحقيقها، فضلًا عن غالية البقيمة "أمسك دار غالية
خالية" المرأة التي وقفت بكل شجاعة وحزم ودفاع في المعركة ضد محمد علي باشا الغازية
على تربة.
ذلك بالإضافة إلى هيا بنت صالح الشاعر صاحبة أشهر الكتاتيب
في منطقة حائل، وموضي البسام ضرب فيها المثل لشخصيتها القوية في إيواء العديد من المقاتلين
في معركة طريف ومعركة البكيرية، والجوهرة بنت عبدالله بن معمر، وموضي بنت أبي وهطان،
ونورة بنت سليمان الرهيط. https://www.slaati.com/2021/3/9/p1818920.html
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