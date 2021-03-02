الأجهزة الرقابية في السعودية تسجل 1700 مسجد مخالف

الثلاثاء، 02-03-2021
07:16 م
متابعات- أمينة عبد العال
سجلت الأجهزة الرقابية لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد 1700 مسجد
مخالف للإجراءات الاحترازية بينما بلغ عدد الأئمة والمؤذنين و الخطباء الذين لم
يتقيدوا بالإجراءات 288 شخص .
و أجرت الوزارة الأٍسبوع الماضي 21.905 جولات رقابية علي المساجد والجوامع
بجميع مناطق المملكة
وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع
تفشي فيروس " كورونا
" المستجد ، حسبما نشرت " صدي " .
و أشارت الوزارة إلي أن إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة وصل
إلى 80.201 جولة خلال أربعة أسابيع؛ حيث توزعت الجولات بواقع 1947 بمكة المكرمة، و1629
بالمدينة المنورة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك،
و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في
جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.