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الأجهزة الرقابية في السعودية تسجل 1700 مسجد مخالف

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 02-03-2021 07:16 م متابعات- أمينة عبد العال
سجلت الأجهزة الرقابية لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد 1700 مسجد مخالف للإجراءات الاحترازية بينما بلغ عدد الأئمة والمؤذنين و الخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات 288 شخص .
و أجرت الوزارة الأٍسبوع الماضي 21.905 جولات رقابية علي المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس " كورونا" المستجد ، حسبما نشرت " صدي " .
و أشارت الوزارة إلي أن إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة وصل إلى 80.201 جولة خلال أربعة أسابيع؛ حيث توزعت الجولات بواقع 1947 بمكة المكرمة، و1629 بالمدينة المنورة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك، و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.
 

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