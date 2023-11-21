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إعلام الاحتلال يؤكد تصريحات "أبوعبيدة": مقتل جنود إسرائليين في قصف للطيران

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إعلام الاحتلال يؤكد تصريحات "أبوعبيدة": مقتل جنود إسرائليين في قصف للطيران

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أبوعبيدة
الثلاثاء، 21-11-2023 11:10 ص


قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ عن عدة حوادث إطلاق نيران صديقة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل جنود إسرائيلين كانوا متواجدين في مناطق بشمال غزة.
ومن جانبه قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة: "نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده".
وتابع الناطق باسم القسام: "العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا، كما أنّ مجاهدونا أكدوا في مناطق الاشتباك، أن العدو يقصف آلياته المعطوبة من الجو في حال فشل في سحبها".
وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أن مقاتلي القسام، أثناء استهداف والإجهاز على جنود الاحتلال في مناطق شمال غزة، يسمعون صراخ الجنود واستغاثاتهم.

وأشار أبو عبيدة: "مجاهدونا أكدوا في مناطق الاشتباك، أن العدو يقصف آلياته المعطوبة من الجو في حال فشل في سحبها".
وأوضح أبو عبيدة: "هدف الاحتلال في الحرب هو التدمير وقتل المدنيين، كما أنّ مجاهدونا استهدفوا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين، واشتبكوا مع جنودها وقتلوا ما لا يقل عن سبعة".
وأكد الناطق باسم القسام: "الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمة مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر".

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