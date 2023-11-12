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جثث الجنود الإسرائيليين في الشوارع.. انتصار ساحق للمقاومة في غزة

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جثث الجنود الإسرائيليين في الشوارع.. انتصار ساحق للمقاومة في غزة

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الاحتلال
الأحد، 12-11-2023 12:39 ص

 

 

حققت المقاومة الفلسطينية انتصارا ساحقا السبت 11 نوفمبر 2023، على قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة من عدة محاور، فيما ربط بعض رواد مواقع التوصل الاجتماعي تاريخ اليوم 11 نوفمبر بـ لغز الرقم 1111، الذي تحدث عنه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس منذ سنوات.

 

إسرائيل تعترف بالهزيمة

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حينها: "بدي أقولكم شغلة سجلوها، سجلوا الرقم 1111، إيش تفاصيل الرقم لا نريد أن نقوله في هذا الوقت، سيأتي في وقت لاحق".

 

من جانبه، قال المحلل السياسي في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ناحوم بارنياع، إنه لا يوجد انتصار في الأفق يمكن تحقيقه، موجها حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الحديث عن حرب لفترة طويلة  مجرد بديل تسويقي لانتصار غير موجود.

 

وأضاف بارنياع، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، خدعت إسرائيل للمرة الثانية، وتركت قوات جيش الاحتلال تتوغل على محورين طوال يوم كامل، ثم فاجأتها، بقوات النخبة، وأصبح جثث الجنود الإسرائيليين في شارع النصر وعلى الطرقات، ويبدو أن قوات إسرائيل أمام خيارين إما الانسحاب أو الموت المذل.

وأكد المحلل السياسي الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يواجه مقاومة شرسة من قبل المقاومة الفلسطينية، وتمنع تقدمه وتكبده خسائر كبيرة، وتنفذ المقاومة هجوما عنيفا على قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة على 4 محاور، ونجحت كتائب القسام في تدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية في حي النصر.

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