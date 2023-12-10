الأحد 10 ديسمبر 2023
توقيت مصر 09:33 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حصار إسرائيل بحريًا.. بيان خطير من الحوثيين

بيان من الأزهر بعد قرار البرلمان الدنماركي بشأن "حرق المصحف"

إسرائيل تعلن مقتل 5 جنود وضباط في معارك غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قوة خاصة في كمين للمقاومة بغزة

صورة صادمة لـ محمد منير في أحدث ظهور له

محمد الشرنوبي وأمير المصري ونور النبوي بملابس الإحرام أمام الكعبة

وزير الخارجية السعودي: وقف القتال في غزة ليس أولوية للعالم

نجم الأهلي السابق: علي معلول انتهى دوره مع الأحمر

مفاجأة.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

تعلق في الشاحنة.. مصرع رجل أمني أثناء مطاردة "هوليودية" لرجل مطلوب أمنيًا (فيديو)

إسرائيل تعلن مقتل 5 جنود وضباط في معارك غزة

6574a02f423604289c14ee1f
ارشيفية
الأحد، 10-12-2023 01:02 ص


كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر، وخلال توغله البري في غزة.

 

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 425 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

كما ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في المعارك مع الفصائل الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 قتيلا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم السبت، بأن الجيش سمح بنشر أسماء 5 جنود سقطوا في المعارك بقطاع غزة، وهم الرقيب أول لياف عطية (25 عاما)، والرقيب أول عمري بن شاحار (25 عاما)، والرقيب ماؤور كوهين إيزنكوت (19 عاما)، والرقيب يوناتان دين حاييم (25 عاما)، وقد قتلوا جميعا في معركة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى الرقيب حاييم مئير إيدن 20 عاما، الذي توفي متأثرا بجراحه اليوم بعد إصابته بجروح خطيرة في 7 أكتوبر.

ويظهر ضمن القتلى اليوم، اسم ابن شقيقة رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب غادي إيزنكوت الذي قتل نجله أمس الأول في معارك شمالي قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 15 جنديا بجراح خطيرة، معظمهم شمالي قطاع غزة.

واعترف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، بأن مقاتلي الفصائل الفلسطينية نصبوا كمينا هاجموا فيه قواته أثناء مرورها عبر طريق رئيسي في منطقة مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

 

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

إقرأ ايضا

657493464c59b773196d09eb

حصار إسرائيل بحريًا.. بيان خطير من الحوثيين

410170

الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قوة خاصة في كمين للمقاومة بغزة

IMG-20231207-WA0053

100 جندي منهم إصابات بالعمى.. إسرائيل تكشف ما حدث لجنودها في غزة

أخبار متعلقة

Capture

الاحتلال يعلن مقتل عقيد بالجيش واحتفاظ المقاومة بجثته

IMG-20231130-WA0024

"المُحتلين قتلة الأطفال".. العثور على 5 أطفال خدّج متحللين داخل مستشفى بغزة

IMG-20231129-WA0013

إيلون ماسك يرد على دعوة حماس لزيارة غزة

IMG-20231127-WA0009

إسرائيل تعرض على حماس تمديد الهدنة مقابل هذا الأمر

IMG-20231123-WA0009

الوزير الإسرائيلي المتطرف "بن غفير": اتفاق تبادل الأسرى "كارثي"

IMG-20231123-WA0007

بيان من قطر حول موعد بدء الهدنة ووقف الحرب على غزة لمدة 4 أيام