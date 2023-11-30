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"المُحتلين قتلة الأطفال".. العثور على 5 أطفال خدّج متحللين داخل مستشفى بغزة

"المُحتلين قتلة الأطفال".. العثور على 5 أطفال خدّج متحللين داخل مستشفى بغزة

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طفل خدج متحلل
الخميس، 30-11-2023 10:25 ص
 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأربعاء، أنها عثرت على 5 أطفال خُدّج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة الموقتة مع دولة الاحتلال.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، لوكالة فرانس برس، إن جنود الاحتلال الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا من الدخول إلى الجناح مساء الثلاثاء، حيث عثروا على 5 أطفال خُدّج "متحللين جزئيا" بعد أن تركتهم قوات الاحتلال ومنع الجنود العائلات من الاقتراب من الأطفال حديثي الولادة قبل الثلاثاء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلا في قسم الخداج خلال حصار قوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الشفاء، فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن 8 منهم توفوا؛ بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، فيما جرى إجلاء 31 منهم، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.

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