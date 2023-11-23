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بيان من قطر حول موعد بدء الهدنة ووقف الحرب على غزة لمدة 4 أيام

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غزة
الخميس، 23-11-2023 10:36 ص


أعلنت قطر، اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن المحادثات التي تجريها بلاده ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.
وأضاف الأنصاري أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات المقبلة.
ولفت إلى أن العمل مستمر مع الطرفين والشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

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