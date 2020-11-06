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الجيش يحذر من خطورة الوضع في أثيوبيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 06-11-2020 01:17 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش الأثيوبي أن الحكومة المركزية دخلت في حرب مع السلطات المتمردة في إقليم " تيجراي " شمال البلاد .
و قال نائب رئيس أركان الجيش برهان جولا في مؤتمر صحفي في العاصمة " دخل بلدنا في حرب لم يكن يتوقعها .. هذه الحرب مخزية .. أنها عبثية ، لافتا إلي أنهم سيحرصون علي أن تظل الحرب في تيجراي و لا تصل إلي وسط البلاد "، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
 جدير بالذكر أن رئيس الحكومة أبي أحمد أصدر أمر صباح الأربعاء الماضي بفرض حالة الطوارئ لـ 6 أشهر بعد إعلان عملية عسكرية ضد سلطات المنطقة التي يتهمها بمهاجمة قواعد للجيش الأثيوبي .
 

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