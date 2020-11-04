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رئيس وزراء أثيوبيا : الجيش سيحل الأزمة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-11-2020 11:01 ص متابعات- أمينة عبد العال

أصدرت الحكومة الإثيوبية أمر لقوات الجيش بالتدخل ضد جبهة تحرير تجراي بإقليم تجراي شمال البلاد لحماية البلاد بعد تجاوز الخطوط الحمراء .
و قال آبي أحمد رئيس الوزراء في بث للتلفزيون :" صدرت أوامر لقوات دفاعنا " الجيش" تحت قيادة مركز القيادة للقيام بمهمتها لإنقاذ البلاد ، مؤكدا أنه تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر و أن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي لإنقاذ البلاد والشعب ، حسبما نشرت " المصري اليوم " .
و أشار إلي أن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي هاجمت معسكر للجيش و حاولت احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا بإقليم أمهرة ، مشددا علي أن الحكومة تحلت بالصبر حتى نهاية الحرب لمنع تعرض سكان تجراى للأذى .
و أضاف  أن الحرب عندما تبدأ لا تقتصر علي طرف واحد ، مناشدا الشعب الإثيوبي بالتزام الهدوء و اليقظة في مواجهة المضايقات المحتملة و الوقوف إلي جانب قوات الدفاع .
 

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