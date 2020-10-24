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مفاجأة.. إثيوبيا تتحرك بشأن تفجير سد النهضة

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مفاجأة.. إثيوبيا تتحرك ضد أمريكا بعد حديث ترامب عن السد
 
السبت، 24-10-2020 06:48 م الطيب حسين
تبنت إثيوبيا تحركًا جديدًا على خلفية ملف سد النهضة، خاصة عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه القضية الشائكة.

واليوم السبت، استدعت إثيوبيا السفير الأمريكي مايك راينور، للاحتجاج على تصريحات ترامب.

وقالت وزارة الخارجية: "التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي حالي لا يعبر عن الشراكة طويلة الأمد ولا التحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة وهو غير مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم السبت: "لا تزال تتواتر بيانات بين الحين والآخر تحمل تهديدات عدائية لإخضاع إثيوبيا لشروط جائرة".

ودعا ترامب أمس الجمعة إلى التوصل إلى اتفاق بين البلدين لكنه ذكر أن الوضع خطير وقد يصل إلى أن "تنسف" مصر السد.

وأدلى ترامب بتصريحاته خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في أعقاب إعلان السودان وإسرائيل عن تطبيع العلاقات بينهما.

 

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