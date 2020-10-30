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تحذيرات..

حرب أهلية في إثيوبيا

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حرب أهلية في إثيوبيا
 
الجمعة، 30-10-2020 04:02 م الطيب حسين
تساءل الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، عن إمكانية نشوب حرب أهلية في إثيوبيا.

جاء هذا تزامنًا مع توترات تشهدها البلاد تنديدًا بسياسة آبي أحمد.


وكتب "رسلان" على "فيس بوك": "هل تقترب الاوضاع فى إثيوبيا من وقوع صدامات مع سلطة آبى أحمد و الانزلاق إلى حرب أهلية".

وأكمل: "بيان خطير من حكومة إقليم تقراى يعلن أن لحكومة الفيدرالية غير معترف بها وغير دستورية ويرفض كل ما تقوم به من إجراءات تجاه القوات المسلحة والميرانية وتؤكد أن حكومة إقليم تجراى لم تعد تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية وتحمل حكومة أريتريا مسئوليتها فى دعم ديكتاتورية آبى أحمد وتناشد الشعب الأريترى الوقوف معها كما تناشد الجيش الأثيوبى التمرد للحفاظ على وحدة أثيوبيا".
 

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